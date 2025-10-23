Мужчина исчез неподалеку от места пропажи семьи Усольцевых

Мужчина исчез в десяти километрах от места пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае, пишет Telegram-канал SHOT.

© МЧС

Согласно имеющимся данным, 54-летний Станислав 18 октября доехал до железнодорожной станции Кой в Партизанском районе, взял лодку и продукты, после чего отправился на рыбалку. Назад мужчина собирался вернуться 19 октября, но в этот день он перестал выходить на связь и пропал.

Спасатели, к которым обратились близкие Станислава, обследовали около 15 километров в районе реки Мана и обнаружили на ее берегу лодку рыбака. Самого же мужчину найти не удалось.

Лодку, утверждает SHOT, обнаружили примерно в десяти километрах от места исчезновения Усольцевых.

Супруги Усольцевы - Сергей и Ирина - исчезли вместе с пятилетней дочерью в красноярской тайге 28 сентября. Семья отправилась в самостоятельный поход в Партизанском районе, после этого их никто не видел.