Футбольный судья Игорь Захаров избил пешехода, преградившего ему дорогу в Казани. Об этом в четверг, 23 октября, сообщает Telegram-канал Stop City Racing.

Уточняется, что инцидент произошел на перекрестке улиц Столбова и Парижской Коммуны.

По предварительным данным, Захаров, находясь за рулем, едва не наехал на пешехода, после чего устроил драку прямо на переходе.

Инцидент попал на видео: на кадрах видно, как мужчина, похожий на Захарова, до последнего не тормозит перед пешеходом, задевает его, а затем выходит из автомобиля и наносит несколько ударов.

Пострадавший обратился в полицию и к медикам. При этом за автомобилем футбольного арбитра числится более 1600 оплаченных штрафов менее чем за три года, отмечается в публикации.

Ранее двое других водителей устроили драку на дороге возле Кремля. Мужчин нашли и наказали. Один из них получил штраф в размере 3,5 тысячи рублей. Его также арестовали на 10 дней. Второй участник конфликта на дороге отделался штрафом.