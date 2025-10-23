Блогера Сидоропуло приговорили к шести годам лишения свободы

Блогера Андрея Сидоропуло в Савеловском суде Москвы признали виновным в особо крупном мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Суд назначил Сидоропуло наказание в виде шести лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей, передает ТАСС.

Сидоропуло полностью признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе прений сторон прокурор требовал для него девять лет лишения свободы и штраф в размере 3 млн рублей.

Следствие установило, что Сидоропуло вместе с сообщниками организовал продажу платного интернет-курса «Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло», гарантируя участникам быстрый доход, однако обязательства не выполнялись, а средства покупателей похищались.

Всего от действий группы пострадали 40 человек, общий ущерб составил более 8,3 млн рублей. Для легализации похищенного блогер приобрел автомобиль Lamborghini стоимостью свыше 22 млн рублей. В связи с досудебным соглашением уголовное дело Сидоропуло было выделено в отдельное производство. Он содержится под стражей.

Ранее сообщалось, что Сидоропуло полностью возместил ущерб потерпевшим на сумму 8,3 млн рублей.

В 2023 году Сидоропуло объявили в федеральный розыск.