Россиянин выбросил бульдога с 13-го этажа на глазах у сына

В Твери суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ 40-летнего местного жителя, выбросившего собаку с 13-го этажа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в марте пьяный мужчина поссорился с членами семьи. Он взял французского бульдога супруги и на глазах у маленького сына выбросил его в окно. Собака не выжила.

Россиянина признали виновным по пунктам «б, в» части 2 статьи 245 («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов») УК РФ.

