В Копейске уточняется местонахождение 12 сотрудников предприятия после взрыва
В Копейске после взрыва на предприятии уточняется местонахождение еще 12 сотрудников, рассказал в своем телеграм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
"Силами МЧС продолжаются поисковые работы на месте происшествия", – подчеркнул глава региона.
Взрыв на одном из промышленных предприятий Копейска произошел вечером 22 октября. После этого в цеху начался пожар, который позже удалось ликвидировать.
По последним данным, в результате ЧП погибли 10 человек, еще 19 пострадали. Предварительной причиной взрыва названо нарушение правил безопасности во время технологического процесса в цеху.
Следователи возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Из-за взрыва на предприятии 24 октября объявили в Челябинской области днем траура. На всей территории региона будут приспущены государственные флаги.