ДНК грабителей Лувра нашли на экспонатах

На шлеме и перчатке, выставленных в парижском музее Лувр, обнаружили следы ДНК, сообщают французские СМИ со ссылкой на источники во французской полиции.

Обнаруженные биологические следы могут стать «первым крупным прорывом в расследовании кражи драгоценностей на сумму 102 млн долларов». Следователи отмечают, что найденные улики позволят установить личности причастных к преступлению.

Полиция продолжает анализировать другие возможные улики, чтобы максимально быстро выйти на след грабителей. Ведется проверка по базам данных и экспертная оценка обнаруженных материалов.

Из Лувра украли девять ювелирных изделий, принадлежавших императрице Жозефине, супруге Наполеона I. Корону императрицы Евгении де Монтихо, украденную оттуда же, нашли поврежденной вблизи музея.

Грабителей пробрались в Лувр с помощью лестницы на автовышке. Ущерб от ограбления Лувра составил 88 млн евро.

Через три дня Лувр вновь открыл двери для гостей.