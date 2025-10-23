В Луганске мужчина на улице пнул колонку с играющей украинской музыкой и остался без ноги. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как пишет российское издание, также в результате раздавшегося взрыва пострадала женщина. Инцидент произошел недалеко от здания городской администрации на улице Черноморской.

Очевидцы отметили, что из колонки, предположительно, доносилась песня украинской музыкальной группы «Океан Эльзы».

Женщину в состоянии средней тяжести отвезли в больницу. Другие подробности случившегося сейчас выясняются.

До этого сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдетонировал у администрации Белгорода.

Тогда, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ранения получили двое граждан. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.