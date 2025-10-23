Появились кадры побега грабителей из Лувра

В социальной сети Х в четверг, 23 октября, появились кадры побега преступников, ограбивших Лувр в Париже.

На видео запечатлено, как двое мужчин с закрытыми лицами спускаются со второго этажа музея на механическом подъемнике, расположенном у здания. Один из грабителей был в светоотражающей униформе, другой — в черной куртке.

Через несколько секунд раздаются звуки сирен и крики полицейских, но преступникам удается спуститься и уехать на скутерах.

Кража века — так обозначили ограбление Лувра. Из знаменитого музея были похищены девять исторических украшений французской короны. И общественность мгновенно отреагировала на событие мемами. «Вечерняя Москва» подсмотрела, что в Сети пишут о событии.

Ранее стало известно, что французские криминалисты изучают следы ДНК, которые были найдены на предметах, оставленных грабителями в Лувре. Журналисты телеканала ABC уточнили, что речь идет о следах, оставленных на шлеме и перчатке, которые использовались при ограблении.