Возле Анапы в море нашли новое пятно мазута

В Анапе восстанавливают защитный песчаный вал для предотвращения возможных выбросов нефтепродуктов во время штормов в осенне-зимний период.

«Превентивные меры приняли в том числе после изучения снимков со спутника, которые зафиксировали в море пятно. Предположительно, оно может быть скоплением нефтепродуктов», - заявили в оперштабе.

В Анапе для защиты от возможных выбросов нефтепродуктов в осенне-зимний штормовой период восстанавливают защитный песчаный вал: работы начались в ночь с 22 на 23 октября, уже выполнено 9 км, общий протяжённостью не менее 13 км вдоль основных пляжей.

