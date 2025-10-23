Против Бориса Акунина* возбудили новое уголовное дело

Таганская межрайонная прокуратура возбудила новое уголовное дело против писателя Бориса Акунина (*признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (Григорий Чхартишвили – настоящее имя). Об этом сообщают в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Акунину заочно предъявили обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Отмечается, что писатель опубликовал 76 постов без плашки, что эти материалы произведены и (или) распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

14 июля 2025 года суд признал Акунина виновным по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Писателя приговорили к 14 годам лишения свободы. Гособвинение просило для него 18 лет. Также публицисту запретили администрировать интернет-сайты в течение четырех лет после предполагаемого освобождения.