Взрыв в Копейске: что известно к этому часу

В результате взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области погибли 10 человек, продолжаются поисковые работы. Что известно о произошедшем к этому часу, в материале «Рамблера».

Что произошло?

Накануне вечером губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о том, что на одном из предприятий города Копейска произошел взрыв. Глава региона уточнил, что на место прибыли все экстренные службы, была развернута работа оперативного штаба.

По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что ощущался в разных районах города, в домах дрожали стены и окна, пишет РБК.

«Я очень сильно почувствовал. Руки тряслись. У нас очень сильно трясло дом», — заметил житель Копейска.

Еще одна местная жительница пояснила изданию, что у нее «по телу прошла вибрация».

«Стояла у окон, слышу резкий хлопок, очень острый, будто очень слабые салюты под окном делают. Вижу: начинают трястись окна», — пояснила она.

В региональном МЧС сообщили, что на месте взрыва возник пожар, ему был присвоен повышенный номер сложности. В третьем часу ночи произошел повторный взрыв в очаге возгорания, пишет Ura.ru.

Рабочие предприятия рассказали порталу 74.RU, что тех, кто приехал на ночную смену, отправили домой. При этом, по их словам, взрыв застал некоторых работников в душе.

«Леха в фуфайке и в трусах бежал. Все пропуска там пооставляли. Как их теперь забирать?», — отметили они.

Представитель Путина высказался о мощном взрыве в Челябинской области

Погибшие и раненные

Изначально сообщалось, что погибли четыре человека и пять пострадали. Однако по мере уточнения информации стало известно, что взрыв унес жизни десяти человек.

«Подтверждена гибель десяти человек. Продолжаются поисковые работы. Госпитализированы пять человек. Их состояние стабильно тяжелое. Два пациента перевезены в ожоговый центр, еще двое в областную клиническую больницу №1. Одна пациентка остается в городской больнице Копейска, пока она не подлежит транспортировке», — сообщил сегодня в своем Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он также отметил, что пожар уже ликвидирован, для проведения разбора завалов привлечена группировка Уральского учебного спасательного центра, также на месте работают психологи МЧС России.

В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации, уточнил он.

Фейки о БПЛА

После первого взрыва в соцсетях начали активно распространяться видео, на которых якобы изображены беспилотники, летающие в районе завода «Пластмасс», где производятся и утилизируются боеприпасы, отмечает Eanews.ru.

При этом в антитеррористическом комитете Челябинской области предупредили, что активно распространяются фейки о произошедшем.

«В связи со взрывом на одном из предприятий Копейска растет число недостоверной информации. (…) Доверяйте только официальным источникам — правительству региона, МЧС, экстренным службам», — сообщили в ведомстве.

В свою очередь губернатор Челябинской области Алексей Текслер особо обратил внимание на то, что информация об атаке БПЛА не подтвердилась, и угрозы с воздуха регионе нет.

«Уважаемые жители! Уже есть фейки и попытки вбросов лживой и недостоверной информации. Доверяйте только официальным источникам!», — попросил он.

Предварительная причина взрыва

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В СК России отметили, что хлопок на территории одного из промышленных предприятий города Копейска произошел «в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе».