В Карелии задержали диверсанта за сбор данных о дислокации ВС РФ

В Карелии сотрудники ФСБ задержали российского гражданина, который помогал спецслужбам Украины в подготовке диверсий, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Следствие установило, что 45-летний гражданин России по собственной инициативе связался с представителем украинской стороны в одном из мессенджеров.

По его заданию он собирал информацию о местоположении российских военных подразделений и провел разведку железнодорожного моста с целью подготовки диверсии.

Сообщается, что задержанный признал свою вину и дал показания. В отношении него возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.