В Барнауле Алтайского края задержали сторонника террористов, пытавшегося сжечь храм. Об этом сообщает региональное Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ), пишет РИА Новости.

«Установлено, что иностранный гражданин, 1984 г.р., действуя в интересах международной террористической организации, совершил попытку поджога одного из храмов Барнаула с помощью самодельных зажигательных устройств в целях дестабилизации деятельности органов власти», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина — сторонник запрещенной в России международной террористической организации, выходец из Закавказья.

Завершить преступление ему не удалось — возле храма злоумышленника задержали силовики.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. По ней иностранцу грозит до 20 лет заключения. Фигуранта уже заключили под стражу. Расследование продолжается.

20 октября сотрудники ФСБ задержали мужчину, планировавшего совершить теракт в здании администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края. По данным спецслужбы, задержанный по заданию куратора провел разведку места возможного совершения теракта, после чего приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.