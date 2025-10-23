В Копейске выросло число погибших при взрыве на предприятии

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о гибели 10 человек на предприятии в челябинском Копейске, где прогремел взрыв. Соответствующей информацией губернатор поделился в своем Telegram-канале.

Текслер сообщил, что в настоящее время ведутся поисковые работы. В больницу доставлены 5 человек. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое, уточнил губернатор.

По словам главы региона, два пациента перевезены в ожоговый центр, еще двое в областную клиническую больницу. Одна пациентка остается в городской больнице Копейска, пока она не подлежит транспортировке.

Названа возможная причина взрыва на заводе в Копейске

Сообщается, что в Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. Идет следствие, будут установлены все обстоятельства трагедии.

«Хочу еще раз подчеркнуть — об атаке БПЛА речь не идет», — написал Текслер.

Он выразил соболезнования семьям погибших. Также губернатор пообещал, что им будет оказана помощь.

О том, что на территории предприятия произошел повторный взрыв, стало известно около полуночи по московскому времени. Telegram-каналы сообщили, что в момент ЧП на смене находились 15 человек. Причиной инцидента, возможно, стало несоблюдение техники безопасности.