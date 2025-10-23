Отравительнице десятков школьников из Екатеринбурга вынесен приговор

Вынесен приговор по уголовному делу о массовом отравлении в школе № 178. Заведующая производством компании-подрядчика ООО «ГЛОБУСРЕСУРС» признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил и приговорена к 9 месяцам ограничения свободы.

«Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении заведующей производством ООО «ГЛОБУСРЕСУРС», 1962 г.р. Женщина признана виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей)», – сообщает региональная прокуратура.

Заведующая производством компании-подрядчика ООО «ГЛОБУСРЕСУРС» признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил и приговорена к 9 месяцам ограничения свободы. Параллельно с уголовным преследованием с компании взыскана компенсация морального вреда на сумму свыше 500 тысяч рублей, которая уже полностью выплачена родителям пострадавших детей, о чем ранее сообщал «ФедералПресс».

Установлено, что в апреле 2025 года ответственная за организацию питания в школьной столовой систематически нарушала технологический процесс приготовления пищи. Эти нарушения привели к тяжелым последствиям – массовому отравлению не менее 29 человек, из которых 24 были учащимися школы. У детей была диагностирована норовирусная инфекция – острое кишечное заболевание, представляющее особую опасность для детского организма.

Гражданско-правовые последствия для компании оказались значительными: суд удовлетворил требования по 18 искам о компенсации морального вреда, установив справедливое возмещение за перенесенные детьми физические и нравственные страдания. В отношении одного искового заявления стороны пришли к мировому соглашению на 5 тысяч рублей.

