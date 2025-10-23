Россиянка зашла в комнату и нашла сына мертвым вместе с запиской

Жительница Санкт-Петербурга зашла в комнату в квартире в Выборгском районе и нашла мертвым сына-старшеклассника вместе с запиской. Об этом стало известно «Фонтанке».

Россиянка вызвала сотрудников полиции и медиков. Прибывшим оперативникам женщина пояснила, что сын не жаловался ей.

Родители 16-летнего подростка в разводе, отец находится в другом городе. Юноша проживал с матерью, судя по соцсетям, он занимался теннисом и увлекался борьбой, на учете никогда не состоял. Его семья считается благополучной.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Петербурге восьмиклассник выпал из окна квартиры в доме на Комендантском проспекте из-за выключенного компьютера.

Несовершеннолетнего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Там у него диагностировали множественные переломы позвоночника и рук, а также многочисленные ссадины.