Читинца повторно осудили за призывы к терроризму

Второй Восточный окружной военный суд в Чите вынес приговор 22-летнему местному жителю Александру Снежкову. Его признали виновным в оправдании терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК), сообщает пресс-служба суда, уточняя, что годом ранее его уже судили по такой же статье.

Уточняется, что после вынесения первого приговора весной 2024 года мужчина находился в СИЗО, дожидаясь вступления приговора в законную силу. В этот время он вел личные беседы с другими осужденными, «побуждая и призывая их к осуществлению террористической деятельности», он также зачитывал текст своей публикации в социальных сетях, за которую и получил срок. Как отметили в пресс-службе суда, в своей публикации читинец оправдывал поджоги военкоматов и диверсии на железной дороге на территории РФ.

Суд назначил молодому человеку четыре года лишения свободы, а с с учетом предыдущего приговора — пять лет: два года в тюрьме, три — в колонии строгого режима. Фигуранту также запретили в течение четырех лет публиковать что-либо в интернете.