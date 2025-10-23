Мужчина пытался протаранить ворота посольства РФ в Румынии

В Румынии мужчина попытался протаранить на автомобиле ворота посольства России в стране. Об этом в четверг, 23 октября, сообщает телеканал Digi24.

© CatEyePerspective/iStock.com

Инцидент произошел около 03:00 по московскому времени. Жандармерия и сотрудники службы информации (госбезопасности) заблокировали автомобиль и задержали водителя.

Мужчина пытался скрыться, но по итогу сдался. Сообщается, что задержанному 53 года. Наркотесты, проведенные на месте происшествия, показали наличие в его организме двух запрещенных веществ, передает телеканал.

До этого в Австралии неизвестный мужчина на автомобиле протаранил ворота генерального консульства России, расположенного на Фуллертон-стрит. Инцидент произошел после того, как водитель, остановивший машину в неположенном месте, попытался скрыться от подъехавших полицейских.

Днем ранее в ограждение КПП Белого дома врезался автомобиль. Авария произошла в 300 метрах от официальной резиденции президента США Дональда Трампа. Угроз для безопасности тогда не было выявлено, отметили в письменном заявлении Секретной службы страны.