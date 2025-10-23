Водитель подмосковного автобуса стал фигурантом дела о растлении ребенка

Водитель маршрутки пытался залезть под куртку девятилетней девочке в Красногорске. За школьницу заступилась другая пассажирка, но тот лишь огрызнулся. В итоге мужчину задержала полиция, в его отношении возбудили уголовное дело. Сам он говорит, что случайно дотронулся до девочки. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях этого происшествия.

© Telegram / Ирина Волк

Пытался залезть девочке под куртку

Инцидент произошел в среду, 22 октября, в автобусе, следовавшем по маршруту 1212К в Сабурово (Красногорский городской округ Московской области). Пассажиры стали свидетелями того, как водитель маршрутки пытался залезть под куртку девятилетней девочке, сидевшей рядом с ним.

По данным RT, за девочку вступилась другая пассажирка, ударив шофера сумкой по лицу. Но мужчина лишь огрызнулся в ответ.

— Она огрела его сумкой по морде. Он (водитель — прим. «ВМ») огрызался, говорил что-то вроде: «Не лезь не в свое дело»... Возможно, ребенок даже не понял, что случилось, — рассказала сестра пассажирки, ударившей водителя.

После случившегося пострадавшая девочка в шоковом состоянии вышла на своей остановке.

Очевидцы утверждают, что водитель этого автобуса не впервые домогается до детей. Буквально за два дня до инцидента, 20 октября, мужчина приставал к другой девочке. Волонтерам пока не удалось с ней связаться.

Оправдания шофера на допросе

Вечером 22 октября подмосковная полиция устроила проверку по факту сообщений о домогательствах детей. При этом в ведомстве отметили, что в красногорский отдел не поступало заявлений о соответствующих преступлений. А утром следующего дня водителя маршрутки задержали.

— Установлен и доставлен в территориальный отдел полиции водитель рейсового автобуса, который пытался залезть под куртку несовершеннолетней девочки, — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, предполагаемому преступнику 38 лет, он уроженец Центральной Азии. Мужчину поймали на таможне в аэропорту Домодедово, откуда он пытался улететь на родину. Подозреваемый плохо говорит по-русски и с трудом смог объяснить, что якобы случайно залез девочке под куртку.

— Я же работал, по телефону разговаривал, руку поставил, а куда — не знаю, — заявил он.

В Министерстве транспорта Подмосковья сообщили, что водителя уволили. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о развратных действиях. Расследование взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Также на инцидент с домогательствами обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она рассказала, что жители уже долгое время жаловались на водителей этого маршрута. Шоферы якобы просто так выгоняли детей из автобуса, присваивали деньги пассажиров, пропускали остановки. Около 1,5 тысячи местных жителей написали петицию с просьбой к Минтрансу решить эту проблему. Мизулина обратилась в правоохранительные органы.

Маршрутчика могут обвинить в попытке изнасилования

В дальнейшем водителя маршрутки могут обвинить не только в развратных действиях, но и в попытке изнасилования. Об этом «Вечерней Москве» рассказал бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия.

— Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 12 лет, квалифицируются как изнасилование. За это предусмотрено от 12 до 20 лет лишения свободы. Но если действия этого мужчины не были доведены до конца, они квалифицируются как покушение на изнасилование. Тогда он может получить до двух третей от максимально возможного срока. То есть около 13 лет лишения свободы, — объяснил он.

По словам адвоката, так как маршрутчик пытался сбежать из России, его не будут сажать под домашний арест, а отправят прямиком в СИЗО на время расследования.

— То, что он попытался улететь из России, не отягчает его ответственность. Скорее всего, это станет основанием для его заключения под стражу, — заключил Багатурия.

Похожий случай произошел в июне, когда известного многоженца Ивана Сухова обвинила в домогательствах его собственная дочь Анна. Когда девушке было 14 лет, отец якобы заставлял ее трогать его половой орган. Так мужчина учил дочь «быть хорошей женой». После этого заявления в отношении Сухова начали проверку.