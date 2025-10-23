В Подмосковье нашли мертвых супругов в доме с эзотерическими предметами

Следственный комитет расследует обстоятельства загадочной гибели супругов в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, после пожара в частном доме в Балашихе нашли тела 52-летней женщины и ее 51-летнего мужа. Мужчина, предположительно, скончался от угарного газа, тогда как женщина получила не менее семи ножевых ранений.

В доме во время осмотра нашли различные эзотерические предметы: ритуальные когти для забора крови, ножи, оккультная литература, метлы и символы в виде пентаграмм. Следователи зафиксировали два очага возгорания с разных сторон периметра, что, по их мнению, указывает на поджог. Мужчина был найден рядом с кроватью, тогда как женщина погибла от колото-резаных ран.

В начале октября суд в Подмосковье отправил в колонию обвиненную в экстремизме «ведьму» Алену Полынь. Следствие заявило, что «ведьма» продавала и распространяла экстремистскую литературу с призывами к насилию в отношении представителей Русской православной церкви.