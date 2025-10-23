Похищенный в Москве итальянец попросил взыскать 20 млн рублей за сломанные ребра

Итальянский бизнесмен Стефано Гуидотти просит 2-й Западный окружной военный суд в рамках заявленного иска о моральном вреде взыскать 20 млн рублей с четверых фигурантов дела о его заказном похищении, совершенном летом прошлого года в центре Москвы (тогда его отвезли в Брянскую область, почти двое суток держали в плену и сломали три ребра). Об этом он сам сообщил ТАСС.

"Во время похищения я опасался за свою жизнь, мне три ребра тогда сломали. Я прошу суд в рамках заявленного мной иска взыскать с них [подсудимых] моральный вред в размере 20 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По словам потерпевшего, похитивших его мужчин он простил, но уже около года ему приходится наблюдаться у врачей-психологов "из-за панический атаки, появившейся с тех пор".

Как сообщалось ранее, приговор подсудимым планируется огласить 23 октября. В ходе прений сторон гособвинитель попросил признать всех четверых подсудимых виновными в совершении похищения человека (ст. 126 УК РФ) и разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применении оружия (ст. 162 УК РФ).

По 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима прокуратура попросила назначить приезжему из Ташкента Азизу Курбанову и двум уроженцам Дагестана - Залумхану Ибрагимову и военнослужащему Али Зейналову, который после ранения на СВО и реабилитации в медучреждении "решил немного подработать". Для дагестанца Надира Абалова гособвинение запросило 13 лет. Также гособвинитель Евгений Майоров попросил военный суд по окончании отбытия основного наказания в колонии строгого режима дополнительно ограничить каждому подсудимому свободу сроком на 2 года.

Сами подсудимые заявили о раскаянии во время процесса и отметили, что познакомились друг с другом якобы непосредственно в день похищения итальянца. Вину фигуранты признали частично, не согласившись с вмененным разбоем и квалифицирующими признаками: применение насилия, организованная группа и применение оружия. По их словам, целью похищения бизнесмена был его телефон с контактными данными владельцев компании промышленных групп химической отрасли в Италии и Европе.