Пентаграммы* и семь ножевых: СК расследует загадочную гибель супругов в Подмосковье

Следователи расследуют загадочную гибель супругов в Подмосковье: как пишет Baza, на месте преступления обнаружили пентаграммы* и ритуальные когти.

По данным источника, после пожара в частном доме в Балашихе обнаружили тела 52-летней женщины с множественными ножевыми ранениями и ее 51-летнего мужа, который, по предварительным данным, погиб от отравления угарным газом. В коттедже нашли ритуальные предметы: ножи, когти для взятия крови, оккультные книги, метлы и изображения пентаграмм*.

Уточняется, что дом подожгли умышленно — эксперты выявили два отдельных очага возгорания по периметру. Женщине нанесли не менее семи ножевых ударов, а ее супруг задохнулся во время пожара — его тело обнаружили у кровати, сообщается в публикации.

*Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов.