Названа возможная причина взрыва на заводе в Копейске
Взрыв на заводе в Копейске Челябинской области мог произойти из-за нарушения технологического процесса. Об этом заявил источник РИА Новости в правоохранительных органах российского региона.
«Причина, предварительно, нарушение технологического процесса», — сказал собеседник издания. Он добавил, что в момент взрыва в цехе на смене работали свыше двух десятков человек.
Выросло число погибших при взрыве на заводе «Пластмасс» в Копейске
Ранее в сети появились кадры момента мощного взрыва на заводе в Копейске. За ним, судя по кадрам, следует огненный шар, который стремительно поднимается в небо.
Взрывы на на заводе в Копейске Челябинской области произошли вечером 22 октября. По последним данным, жертвами происшествия стали девять человек, еще пятеро пострдали. Губернатор Алексей Текслер опровергал версию о прилете дрона по объекту.