Названа возможная причина взрыва на заводе в Копейске

Взрыв на заводе в Копейске Челябинской области мог произойти из-за нарушения технологического процесса. Об этом заявил источник РИА Новости в правоохранительных органах российского региона.

«Причина, предварительно, нарушение технологического процесса», — сказал собеседник издания. Он добавил, что в момент взрыва в цехе на смене работали свыше двух десятков человек.

Выросло число погибших при взрыве на заводе «Пластмасс» в Копейске

Ранее в сети появились кадры момента мощного взрыва на заводе в Копейске. За ним, судя по кадрам, следует огненный шар, который стремительно поднимается в небо.

Взрывы на на заводе в Копейске Челябинской области произошли вечером 22 октября. По последним данным, жертвами происшествия стали девять человек, еще пятеро пострдали. Губернатор Алексей Текслер опровергал версию о прилете дрона по объекту.