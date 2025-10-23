Работник нефтяной компании из ХМАО отсудил почти миллион рублей за увольнение
Суд ХМАО заставил нефтесервисную компанию выплатить бывшему сотруднику почти миллион рублей за незаконное увольнение. Мастер по ремонту скважин из Нижневартовска отказался работать, потому что ему изменили условия договора и перевели в другое подразделение. Суд признал это нарушением.
«Суд постановил взыскать с компании в пользу старшего мастера по ремонту скважин 897 тысяч рублей 69 копеек за время вынужденного прогула. Нефтяник работал в Цехе текущего и капитального ремонта скважин в городе Нижневартовске, но компания создала новое структурное подразделение в на другой территории ХМАО и перевала работника, изменив условия договора. Нефтяник отказался переходить и был уволен», — говорится в определении суда.
Компания проводила реорганизацию и создала цех на другом месторождении. Мастер отказался переходить в новое подразделение, и его уволили по статье ТК РФ — «из-за отказа работника от продолжения работы в связи с изменением условий трудового договора». Суд установил, что компания незаконно изменила условия договора, фактически переведя работника в другой филиал без его согласия.
Нефтяник сначала подал в суд Нижневартовска. Тогда его восстановили на работе, выплатили 171,5 тысячи рублей зарплаты и 30 тысяч рублей за моральный вред. Но мастер подал апелляцию, потребовав также компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие. Суд встал на сторону работника.