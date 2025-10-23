Экс-мэр Плёса оформил на родных две трети городской недвижимости

Признанный иноагентом бывший мэр Плеса Ивановской области Алексей Шевцов* оформил на родственников больше двух третей городской недвижимости.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокурора региона Андрея Жугина.

«На сегодняшний день на родственников Шевцовым записано более двух третей всего недвижимого имущества в Плёсском городском поселении, то есть порядка ста объектов недвижимости», — цитирует его агентство.

По словам прокурора, общая площадь всех присвоенных Шевцовым участков сопоставима с площадью плёсского музея-заповедника.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ивановской области требует взыскать с бывшего мэра Плёса Алексея Шевцова более 1 млрд рублей коррупционных доходов и обратить в доход государства 150 объектов недвижимости.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 10.10.2025.