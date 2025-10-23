В Приморье наряд Росгвардии пресек дебош в торговом центре

В городе Уссурийске Приморского края наряд вневедомственной охраны Росгвардии, вызванный в один из торговых центров города, пресек дебош одной из посетительниц, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Вневедомственной охраной был получен сигнал из торгового центра, расположенного на улице Дзержинского. Туда оперативно направили наряд. Росгвардейцы на месте выяснили, что одна из посетительниц устроила дебош в зоне фудкорта центра.

Выяснилось, что женщина сначала заказывала алкогольные напитки, а в какой-то момент начала вести себя вызывающе. В частности, оскорблять персонал и других посетителей.

Нарушительницу порядка задержали и отвезли в отделение полиции. Установлено, что порядок нарушала 39-летняя жительница Томска. Ведется разбирательство.