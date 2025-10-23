Выросло число погибших при взрыве на заводе «Пластмасс» в Копейске

Количество погибших в результате взрыва в Копейске выросло до семи человек. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

© РИА Новости

Отмечается, что еще шесть человек пострадали, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. На месте продолжается разбор завалов.

Ранее сообщалось, что при взрыве на российском заводе погибли четыре человека. Предварительная причина произошедшего — нарушение техники безопасности.

Жители Челябинска рассказали о звуках взрывов. Их также слышали в Копейске и Ленинском районе города. Предполагалось, что один из взрывов произошел у завода «Пластмасс».