На российском предприятии прогремели взрывы, погибли девять человек. Что об этом известно?

Вечером 22 октября губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что на одном из предприятий региона прогремел взрыв. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Текслер уточнил, что взрыв произошел на одном из предприятий Копейска. Глава региона сообщил, что в результате происшествия есть жертвы. «На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба», — заверил он.

Позже на предприятии произошел второй взрыв: его зафиксировали в очаге возгорания. Текслер отметил, что на месте работают необходимые силы и средства МЧС.

На месте пожара ликвидировано открытое горение, осуществляется его проливка. Сразу после спасатели приступят к разбору завалов. На место будут направлены соответствующие силы и средства Алексей Текслер губернатор Челябинской области

До этого сообщалось, что жители Челябинска слышали звуки взрывов. Они также раздались в Ленинском районе города и в Копейске. Предполагалось, что один из взрывов произошел у завода «Пластмасс».

Telegram-канал «112» писал, что четыре человека погибли при взрыве на заводе в Копейске. Позже число жертв в результате происшествия выросло до семи человек. Согласно последним данным, девять человек погибли при взрыве в Копейске: об этом сообщил Текслер.

Еще раз подчеркну: родным и близким погибших, пострадавшим будет оказана помощь и поддержка. В том числе, психологическая. Соответствующая работа организована Алексей Текслер губернатор Челябинской области

По данным губернатора Челябинской области, еще пять человек пострадали. Он подчеркнул, что медики делают все возможное для стабилизации их состояния. Текслер добавил, что информация по пропавшим без вести уточняется.

В момент происшествия на предприятии находились от 10 до 15 человек, писал Telegram-канал Shot. Журналисты также сообщали о проведении аварийно-спасательных работ. По данным информатора РИА Новости, в момент взрыва в цехе на смене работали более 20 человек.

В регионе исключили версию атаки беспилотника на завод

Губернатор Челябинской области исключил версию атаки беспилотного летательного аппарата на предприятие в Копейске. «В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается», — написал Текслер.

По данным Telegram-канала «112», взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности. В свою очередь, источник РИА Новости утверждает, что предварительной причиной взрыва является нарушение технологического процесса.