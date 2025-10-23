Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до семи

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске в Челябинской области возросло до семи. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС. По словам собеседника агентства, число погибших увеличилось до семи, пострадавших - до шести. Сотрудник оперативных служб подчеркнул, что эти данные являются предварительными. 22 октября на одном из промышленных предприятий Копейска произошел взрыв. Губернатор региона Алексей Текслер сообщил, что угрозы жителям города и гражданским объектам отсутствуют. На место происшествия прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Спустя некоторое время в очаге возгорания произошел еще один взрыв. По предварительной информации, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. Версия атаки беспилотного летательного аппарата в настоящее время не подтверждается.