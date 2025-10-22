Момент крушения легкомоторного самолета в Венесуэле попал на видео

В Венесуэле потерпел крушение легкомоторный самолёт Piper PA-31T Cheyenne. Погибли два человека — летчик и пассажир.

Инцидент произошел в среду, 22 октября, в аэропорту Парамилло города Сан-Кристобаль. Личности погибших пока не называются.

На кадрах PA-31T поднимается над полосой, через несколько мгновений переворачивается в воздухе, касается крылом земли, падает на землю и взрывается.

От взлета до крушения проходит 7 секунд, на 9-й секунде на ВВП уже горят останки самолета. Во второй части ролика показаны обломки воздушного судна.

Авиационные эксперты среди возможных факторов назвали техническую неисправность или ошибку пилотирования. Точные причины устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года в Венесуэле потерпел крушение легкий реактивный самолет Learjet 55 с регистрационным номером YV3440.

Катастрофа произошла вскоре после взлета из международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии.