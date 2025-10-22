Задержан подозреваемый во взрыве в Ставрополе

Задержан мужчина, подозреваемый во взрыве в Ставрополе. С ним ведутся следственные действия, пишет Telegram-канал Shot.

© Telegram-канал Подъем

Взрыв произошел в среду, 22 октября. Подозреваемый заложил самодельное взрывное устройство в урну около военной части.

При взрыве пострадала женщина. По предварительным данным, горожанка осталась жива, ее с осколочными ранениями бедра и голени доставили в больницу.

Вместе с тем, по данным Mash, подозреваемый оставил взрывчатку не в урне, а в детской коляске. Кроме того, заметили журналисты, женщина не выжила — скончалась от полученных травм.

Подъезды к месту инцидента перекрыты сотрудниками МВД и военной полиции, работают экстренные службы.

Взрыв прогремел на остановке возле воинской части в Ставрополе

Мотивы злоумышленника, тип и происхождение взрывчатки выясняются. Также решается вопрос, по какой статье будет возбуждено уголовное дело.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, отвечая на вопрос, был ли это теракт, заявил, что не комментирует произошедшее до официального расследования. Он также отметил, что ситуация под контролем.