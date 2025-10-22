В Братиславе (Словакия) загорелся нефтеперерабатывающий завод крупной венгерской нефтегазовой компании MOL. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

По данным газеты, НПЗ перерабатывает нефть, которая поступает в Словакию из России по трубопроводу «Дружба».

Ранее сообщалось, что на НПЗ компании Petrotel-Lukoil в Плоешти на юге Румынии в понедельник, 20 октября, прогремел взрыв. Кроме того, в ночь на вторник произошло ЧП на заводе компании MOL в городе Сазхаломбатта к югу от Будапешта.

Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров предположил, что диверсии на заводах, перерабатывающих преимущественно российскую нефть, могли устроить украинские боевики.

По его мнению, Украина — это страна-наемник, которая «за деньги НАТО воюет и делает все, чтобы нанести огромный вред России».