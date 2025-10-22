Три десятка людей в черном устроили массовую драку в российском городе

Массовая драка с участием одетых в черное людей произошла в пригороде Челябинска — Копейске. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел вечером 21 октября в сквере имени Калинина в Копейске. Согласно записям с камер видеонаблюдения, туда пришло около 30 человек в черном. Спустя время они устроили потасовку возле светящегося арт-объекта в центре сквера. Причина драки неизвестна.

Произошедшее привлекло внимание полицейских, которые в настоящее время подробно изучают записи.

«Происшествие зарегистрировано в Отделе МВД России по городу Копейску, проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление участников произошедшего», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Там отметили, что в полицию по поводу драки никто не обращался.