В Подмосковье водитель маршрутки полез школьнице под куртку

Полиция проверяет распространившееся в соцсетях видео, на котором водитель маршрутки пытается залезть под куртку к школьнице в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МВД России.

Согласно информации «Абзац», инцидент произошел 20 октября в маршрутке №1212к в поселке Сабурово. На кадрах видно, как водитель тянется рукой под куртку к школьнице. Почувствовав прикосновение, девочка поправила куртку и мужчина убрал руку. По словам очевидцев, школьница была шокирована произошедшим и вышла на одной из остановок. Предполагается, что водитель мог и раньше приставать к несовершеннолетним.

«Сотрудники подмосковной полиции в Красногорске проводят проверку по видео, выявленному в интернете. На ролике запечатлено, как водитель рейсового автобуса пытался залезть под куртку несовершеннолетней девочки. В настоящее время в полицию сообщений и заявлений по данному факту не поступало», — говорится в тексте.

В настоящее время полицейские устанавливают участников инцидента и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Известно, что жители поселка ищут других пострадавших от действий водителя, а также родителей девочки с видео, чтобы написать заявление в полицию.