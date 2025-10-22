Стало известно, в какой колонии будет отбывать срок Блиновская

Стало известно, в какой колонии будет отбывать срок осужденная «королева марафонов» Елена Блиновская. Об этом сообщает Starhit.

По информации издания, Блиновскую могут этапировать в ИК-3 поселка Прибрежный в Костромской области. При этом, перевод может произойти уже в ближайшее время. Как рассказал юрист Игорь Голендухин, колония в Прибрежном считается одним из самых комфортных мест заключения в России.

«Я там был в августе этого года. Колония сама по себе чистенькая, аккуратненькая. Долгое время считалось, что там один из самых “лайтовых режимов“. При лимите наполнения до 900 человек там содержали по 350-400. Не курорт, конечно, но жить можно», — рассказал он.

Впрочем, Голендухин также добавил, что в скором времени ситуация в колонии может измениться.

«А вот сейчас ее стараются забить под завязку. Естественно, персонал, который привык к одному режиму работы, теперь будет переходить на другой. Зарплата та же, а работы в два раза больше. Разумеется, это отразится и на их отношении к заключенным», — добавил он.

Как рассказал юрист, в ИК-3 Блиновская сможет заниматься шитьем или выращиванием овощей. При этом, самые трудолюбивые заключенные могут попросить условно-досрочное освобождение.

Напомним, что в марте Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам заключения.