Хакеры атаковали Россельхознадзор

Масштабная DDoS-атака ведется на ресурсы Россельхознадзора. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

»Россельхознадзор информирует о том, что с 8 часов 40 минут 22 октября 2025 года на информационные системы Россельхознадзора ведется масштабная целенаправленная DDoS-атака», — говорится в сообщении.

Там заявили, что угрозы целостности и конфиденциальности обрабатываемых в системах данных нет.

Операторы связи проводят необходимые работы для отражения атаки, в связи с этим может наблюдаться временная недоступность информационных систем Россельхознадзора в зависимости от географической точки или способа подключения к ним, добавили в федеральной службе.

До этого сообщалось, что хакерские группы этой осенью заметно усилили давление на транспортную отрасль России. В сентябре на компании из сферы логистики и перевозок пришлось более 1,5 тыс. DDoS-атак. Самая продолжительная атака в сентябре длилась 37,5 часа.