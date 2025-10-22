В СК рассказали о последних днях жизни Усольцевых перед исчезновением

Пресс-секретарь СК по Красноярскому Краю и Хакасии Юлия Арбузова рассказала о том, как прошли последние дни жизни семьи Усольцевых, которые 28 сентября пропали в тайге. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

© соцсети

По словам Арбузовой, Усольцевы жили обычной жизнью — работали, занимались воспитанием пятилетней дочери, ни с кем не конфликтовали и не планировали покидать страну. Эту информацию в СК получили из бесед с родственниками и знакомыми семьи.

«Намерений куда-то убыть Усольцевы не имели. Конфликтов у них с кем-либо не было. Они занимались своей жизнью, работали, воспитывали дочь, серьезных долговых обязательств у них не было, нет сведений о какой-либо конкуренции или ссорах. Сергей возглавлял организацию, Ирина занималась психологией. В семье все было абсолютно ровно и спокойно», — рассказала она.

Пресс-секретарь также добавила, что официальной версией исчезновения семьи остается несчастный случай. Остальные версии не исключаются, но считаются маловероятными.

Напомним, что Усольцевы полным составом ушли в горы 28 сентября — 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина, пятилетняя дочь Арина и собака породы корги по кличке Лада. В тот же день они перестали выходить на связь. Их местонахождение остается неизвестным.