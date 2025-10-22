Россиянин зарегистрировал дома 206 мигрантов и попался

На Камчатке 39-летний мужчина за деньги зарегистрировал дома сотни мигрантов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в квартире на улице Звездной в городе Петропавловске-Камчатском. Местный житель с июня по октябрь поставил на учет у себя дома 206 иностранцев. При этом у него не было намерения и возможности предоставить им реальное жилье для проживания. За регистрацию злоумышленник получал с каждого мигранта около двух тысяч рублей каждый месяц.

Теперь все 206 иностранцев будут сняты с миграционного учета по указанному адресу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

