Подростков обвинили в серии грабежей на востоке Москвы

Восемь несовершеннолетних юношей обвиняются в серии преступлений на востоке Москвы.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», 18 октября подростки вступили в переписку в одном из мессенджеров с молодым человеком, обманом предложили его встретиться, а во время встречи на улице Дмитриевского избили его и похитили мобильный телефон.

Позднее пятеро участников шайки таким же образом избили его одного парня, похитив у него паспорт. Как сообщили «МК» в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, подозреваемые задержаны. Они будут проверены на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.