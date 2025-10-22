Столичный суд рассмотрит дело о хищении пяти миллиардов рублей у частной фирмы

Суд в Москве рассмотрит уголовное дело в отношении семи фигурантов, которые обвиняются в хищении активов компании «ИнвестНедвижимость» на сумму, превышающую пять миллиардов рублей.

Об этом в среду, 22 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.

— Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении граждан Юрия Талана, Владимира Назаренко, Антона Седова, Вячеслава Гущина, Вячеслава Царелунгэ, Людмилы Дементьевой и Дорина Шкиопки, обвиняемых в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Обвиняемые предоставляли в Федеральную налоговую службу заведомо ложные документы об изменении устава компании и состава ее органов управления. Тем самым они смогли завладеть активами организации. Суд арестовал имущество злоумышленников на сумму свыше 27 миллионов рублей.

До этого СК завершил расследование в отношении другого фигуранта этого дела Сергея Трубина. Он признал вину и пошел на сделку со следствием.