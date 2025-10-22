Мужчину, напавшего с ножом на росгвардейца в Новой Москве, отправили в СИЗО

Троицкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения мужчине, который напал с ножом на сотрудника Росгвардии в Краснопахорском районе при проверке документов. Фигурант пробудет в СИЗО два месяца.

Об этом в среду, 22 октября, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

— Постановлением Троицкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бармина Максима Денисовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, на срок один месяц 29 суток, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Житель Реутова ранил ножом правоохранителя в Краснопахорском районе Новой Москвы. Тогда росгвардеец решил проверить документы у мужчины, так подозревал, что он может быть причастен к распространению наркотиков. Внезапно фигурант достал лезвие и несколько раз ударил им стража порядка. После этого обвиняемый скрылся с места. Росгвардеец выжил, его доставили в больницу.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Силовики допросили молодого человека, он признал вину и сознался в преступлении.