В США самолет сбил женщину при экстренной посадке

В Калифорнии легкомоторный самолет во время аварийной посадки сбил женщину-пешехода. Как пишет Life, со ссылкой на пожарную службу города Лонг-Бич, пострадавшие пилот и его непреднамеренная жертва госпитализированы в местную больницу.

По имеющейся информации, направлявшийся из Комптона во Французскую долину малогабаритный самолет внезапно был вынужден совершить экстренную посадку. Примерно в 16 часов дня он приземлился на футбольное поле Хартвелл Парка, однако на пути его движения случайно оказалась местная жительница.

«Когда самолёт совершал экстренную посадку, он столкнулся с пешеходом в парке. Бригады оказали помощь в извлечении пилота, пожилого мужчины, из самолёта и доставили его с помощью фельдшеров в местную больницу. Пешеход, женщина 40 лет, была также доставлена в местную больницу», — сообщили в экстренных ведомствах региона.

Сейчас полиция занимается расследованием деталей произошедшего. Известно, что несмотря на жесткую посадку, фюзеляж самолета остался целым.

