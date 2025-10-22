Убившая экс-мэра Самары заявила об изнасиловании сообщником

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская, которую обвиняют в убийстве деда и его супруги, заявила об изнасиловании сообщником. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на канал «Россия».

Как рассказала Бельская, она пошла на преступление не одна — ей помог знакомый Дмитрий Метревели, а руководила их действиями его тетя Светлана. Именно эта женщина, по словам Бельской, склонила ее к убийству. Изначально между ними завязались дружеские отношения, но потом Светлана начала вымогать у Бельской деньги. В какой-то момент она потребовала, чтобы та переписала на нее имущество Тарховых.

«Открытым текстом не угрожала, но давала понять, что спросит с бабушки, дедушки, с меня и моего сына. Следом она сказала, что ей нужны определенные документы от моей семьи. Я ответила: “Это невозможно. Все, слава Богу, живы и здоровы, переписывать никто ничего на вас не будет“», — рассказала Бельская.

После этого Светлана заявила, что у нее есть «специальная жидкость», которая особым образом влияет на людей — вводит их в такое состояние, в котором их можно принудить подписать что угодно. При этом жертвы яда, по словам Светланы, забывают о случившимся, а никакого вреда здоровью жидкость не приносит.

Яд привез Бельской Дмитрий Метревели, который пришел вместе с ней в гости к Тарховым. Там они подмешали в еду Виктора и Натальи яд. Когда жидкость подействовала, Дмитрий, по словам Бельской, предложил ей выпить вина. Женщина согласилась, но после одного бокала уснула. Как считает сама Бельская, в этот момент Дмитрий ее изнасиловал.

Свое состояние Бельская объяснила тем, что Дмитрий и ей что-то подмешал в вино. Женщина также добавила, что ее родственники уже были мертвы, когда она пришла в себя.

«Мне врезались в память два момента. Первый — как я пью вино. А потом очнувшись, я поняла, что состояла с Дмитрием в интимной связи. Я прекрасно понимала, что в адекватном состоянии такого произойти не могло. Соответственно, он что-то подмешал мне. И второй момент — то, что я очутилась рядом с трупами. Я не помню момента каких-то разговоров. Сначала вообще подумала, что дедушка заснул. А потом, придя в себя, поняла, что бабушки тоже не стало».

Напомним, что Виктор Тархов с 2006 по 2010 годы находился на посту мэра Самары. В январе 2025 года Тархов вместе с женой был убит. Позже в убийстве созналась его внучка Екатерина Бельская. По ее словам, она вместе с сообщником отравила родственников, после чего заморозила их тела с помощью азота, расчленила их и раскидала по разным мусорным контейнерам в Самаре.

Ранее Бельская дала интервью из СИЗО.