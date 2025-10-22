В Москве двое злоумышленников в масках убили мужчину

Двое злоумышленников в масках убили мужчину на востоке Москвы, полицейские задержали подозреваемых, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел вечером во вторник, 21 октября, в районе дома 38 на улице Уткина. Очевидцы услышали крики потерпевшего, позвонили в полицию.

«Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы территориального отдела полиции обнаружено тело гражданина 2000 года рождения с признаками насильственной смерти», — отметили в пресс-службе.

В МВД пояснили, что оперативники, используя камеры наружного наблюдения, установили личности и задержали двоих подозреваемых 2003 и 2005 годов рождения, которые доставлены в территориальный отдел полиции.

В ведомстве уточнили, что маски не помешали сотрудникам распознать злоумышленников.

По данным следствия, двое злоумышленников на электровелосипедах и в масках приехали на место, где находился потерпевший, несколько раз ударили молодого человека. После этого нападавшие скрылись.

Мотивом преступления послужили личные неприязненные отношения с погибшим, констатировали в пресс-службе.