Тело мужчины с ножевыми ранениями найдено в доме на востоке Москвы

По факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти на востоке Москвы организована доследственная проверка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

«Ночью 24 октября в помещении дома на ул. Большая Косинская обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений. По данному факту Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка», – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что телесные повреждения мужчине нанес его знакомый в ходе распития алкогольных напитков. Следователями и криминалистами столичного СК осмотрено место происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.