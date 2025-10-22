Суд рассмотрит дело трех фигурантов, рассылавших наркотики в бытовой технике

Домодедовский городской суд Московской области разберется в уголовном деле о пересылке наркотиков по территории России. Трое фигурантов прятали запрещенные вещества в бытовую технику.

Об этом в среду, 22 октября, сообщили в пресс-службе московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

— По версии следствия, обвиняемые совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, по разработанной схеме приобретали крупные партии наркотических средств. Они фасовали и размещали наркотики внутри бытовой техники, а последующем отправляли посылки с электроникой в различные регионы Российской Федерации для дальнейшего сбыта, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители пресекли эту схему злоумышленников. Силовики изъяли более двух килограммов запрещенных веществ. Фигурантам предъявили обвинение по нескольким статьям УК РФ.

До этого правоохранители рассекретили группу злоумышленников, которые получали наркотики из Москвы по почте. Полицейские задержали подозреваемых в Калининграде. Один из фигурантов получил моторное масло, внутри которого были спрятаны более двух килограммов наркотиков. Другой злоумышленник попался, когда пришел на почту, чтобы забрать вытяжку. В ней спрятали килограмм конопли. В отношении всех задержанных возбудили уголовное дело и заключили их под стражу.