Мигрант изнасиловал девушку-подростка прямо в очереди в магазине

В Великобритании, в торговом центре города Западный Йоркшир, совершено тяжкое преступление против несовершеннолетней. Как сообщают местные правоохранительные органы, шестнадцатилетняя девушка стала жертвой сексуального насилия, когда стояла в очереди у кассы в одном из магазинов, пишет Daily Express.

По предварительным данным, нападавший совершил насилие и скрылся с места преступления. В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия и обращается к местным жителям с просьбой помочь в установлении личности подозреваемого.

Его приметы были составлены со слов свидетелей: мужчина примерно сорока лет, азиатской внешности, ростом около 165 сантиметров, с бородой. Предполагается, что он может быть иностранным гражданином.

Для потерпевшей подростка организована необходимая психологическая помощь. Специалисты работают с девушкой, чтобы минимизировать тяжелые последствия пережитой травмы. Правоохранительные органы делают все возможное, чтобы найти злоумышленника и привлечь его к ответственности.