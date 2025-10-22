Поисковики прокомментировали версию о "секретных поселениях" в деле Усольцевых

Версия о том, что пропавшая под Красноярском семья Усольцевых якобы может скрываться в неких "секретных поселениях", не выдерживает критики, заявила RT Светлана Торгашина из организации "Поиск пропавших детей имени Василишиной".

По ее словам, подобные предположения - не более чем выдумки.

Она рассказала, что при поиске Усольцевых было найдено много следов диких животных, а вот следов пропавшей семьи специалисты не обнаружили - скорее всего, их смыло дождями еще до начала поисковой операции.

Поисковик Торгашина допустила, что Усольцевы могли встретить староверов

Спасатели также проверили все пещеры и ущелья, где могли находиться люди, но нашли только многочисленные следы диких животных.

Торгашина сообщила, что сейчас в операции участвуют только профессиональные спасатели, а волонтеры не ищут Усольцевых уже больше недели.

Сергей и Ирина Усольцевы пропали в тайге вместе с пятилетней дочерью 28 сентября. Они самостоятельно отправились в поход к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края, и с тех пор их никто не видел. Найдена их машина, паспорта, но никаких следов нет.

Основной версией случившегося называется несчастный случай. Однако звучат и другие, в том числе фантастические, предположения.

Так, в публикации aif.ru говорилось о неких "секретных поселениях" в тайге, где красноярцы якобы "могли найти приют". При этом издание ссылалось на Светлану Торгашину.

Кроме того, журналисты пытались отыскать в этой истории следы сектантов, проводивших в глуши загадочные ритуалы, и даже привлекли к делу "сибирского шамана", который провел свой обряд, но разгадку это не приблизило.