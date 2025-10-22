Рецидивист-педофил сбежал из тюрьмы и изнасиловал ребенка

В Узбекистане произошел вопиющий случай изнасилования, который вызвал широкий общественный резонанс. Как сообщает пресс-служба Главного управления внутренних дел Ташкентской области, 31-летний заключенный, отбывавший наказание в колонии-поселении, совершил побег. Мужчина не вернулся с работы на одном из предприятий города Ахангарана 16 октября нынешнего года.

В этот же день беглец совершил тяжкое преступление против несовершеннолетней. По предварительной информации, он надругался над ученицей третьего класса.. Преступник был задержан правоохранительными органами в кратчайшие сроки после совершения противоправных действий.

В отношении рецидивиста возбуждено новое уголовное дело по статье за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего лица. Согласно действующему законодательству Узбекистана, за такое преступление предусмотрено строгое наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет.

При этом необходимо отметить, что срок отбывания наказания за предыдущее преступление мужчины истекал только в 2033 году. Теперь же ему грозит дополнительное наказание, которое будет присоединено к неотбытой части прежнего срока.