Миллиардную аферу раскрыли в российском жилищнике

В Санкт-Петербурге сотрудники Жилищного агентства Невского района разработали мошенническую схему, благодаря которой пытались похитить 1,5 миллиарда рублей. Об этом пишет «Фонтанка».

Участники схемы заключали контракты на круглосуточную охрану четырех пустующих корпусов дома № 75 по проспекту Обуховской Обороны. Исполнителем было подконтрольное охранное предприятие «Невский форт». По версии следствия, в 2024 году услуги по контракту стоимостью 950 тысяч рублей в реальности не оказывались, а отчетность была сфальсифицирована. В 2025 году был заключен новый контракт на сумму 1,5 миллиарда рублей. По нему успели перевести 900 тысяч рублей.